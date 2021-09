Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a transmis sambata, 25 septembrie, pe pegina sa de Facebook, un mesaj de "La mulți ani" cu prilejul implinirii a 31 de ani de la inființarea, la Targu Mureș, a Serviciului Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare. "La mulți ani, SMURD! Județul Mureș este și…

- Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare – SMURD celebreaza sambata 31 de ani de existenta. ‘Timp de 31 de ani sistemul integrat de raspuns la urgente s-a transformat continuu, a evoluat, fiind mereu orientat in a raspunde prompt si eficient nevoilor cetatenilor. Performantele vizibile…

- Astazi, o tanara de doar 20 de ani a mers la cer, dupa ce a fost infectata cu Covid. Aceasta a ajuns la spital insarcinata in 30 de saptamani, iar medicii au reușit sa ii salveze bebelușul cu doar doua zile inainte de a se stinge. Dorin Vlașin, primarul orașului Nasaud, care a și oficiat cununia civila,…

- Pompierii romani care intervin pentru stingerea incendiilor din Grecia au fost laudati in presa elena, dar si de locuitorii din zona. Acestia sunt in misiune pentru a stinge incendiile din insula Evia. „Pompierii romani care au venit in tara noastra pentru a se lupta cu focul par sa provina de pe…

- Doi pompieri brașoveni, alaturi de alte trei cadre ISU, din țara, au primit Emblema de Onoare a MAI, cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne. Cei cinci pompieri care s-au remarcat prin faptele lor și au dat dovada de curaj in misiunile desfașurate au fost recompensați de MAI cu Emblema de Onoare.…

- O echipa de experți din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) condusa de adjunctul inspectorului general pleaca, miercuri, la Targu Mureș, dupa explozia de la Combinatul chimic...

- Incendiul izbucnit la coloana de sinteza de la instalatia de amoniac a Combinatului Chimic Azomures a fost lichidat, urmand ca o echipa experti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, condusa de adjunctul inspectorului general, sa se deplaseze la Targu Mures, anunta Departamentul pentru…

- Alege sa devii pompier!!! Și tu poți fi erou!!! Acum ai ocazia sa te inscrii la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti. Pentru anul de invațamant 2021–2022, locurile aprobate Inspectoratului General pentru Situații de Urgența la facultațile aparținand…