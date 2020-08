Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana a demarat o anctiune de amploare, miercuri, pentru prevenirea accidentelor rutiere pe Autostrada Bucuresti-Constanta. Oamenii legii au instalat radare in cascada, iar la Fetesti autoturismele au fost oprite pentru a fi verificate. Citeste si: Bomba in showbiz! Smiley, tatic…

- Astazi, dupa cum ați putut citi in articolele noastre, Smiley și Gina Pistol, aflați intr-o relație de aproape patru ani, vor deveni parinți, lucru dorit de amandoi de ceva vreme. Poate din acest motiv au fost neglijenți pe șoselele patriei. Smiley și Gina Pistol, prinși de poliție pe autostrada Poate…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni parinți pentru prima data. Relația dintre frumoasa prezentatoare și celebrul solist este una de notorietate, insa cei doi au preferat intotdeauna sa fie cat mai discreți cu putința atunci cand vine vorba de viața lor privata. Nu cu mult timp in urma, artistul declara…

- Razvan Simion, celebrul prezentator al emisiunii ”Neața cu Razvan și Dani” va deveni din nou tata! Cel puțin așa susține astrologul emisiunii, care l-a luat in colimator pe celebrul prezentator de televiziune. Cum a reacționat prezentatorul! Razvan Simion ar putea fi din nou tata Razvan Simion și Lidia…

- In ultimele zile tot mai multe semne ne duc cu gandul la o noua colaborare de acest fel. Astfel ca dupa ziua lui de naștere Andrei Tiberiu Maria sau Smiley așa cum este cunoscut in lumea nuzicii și a televiziunii apare in imagini alaturi de unul dintre cei mai tari regizori ai momentului. Dupa ce...…

- Indragitul solist, pe numele sau adevarat Andrei Tiberiu Maria – Smiley, pe numele sau de scena, implinește pe 27 iulie 37 de ani pe care i-a sarbatorit in avans departe de casa, la munte, impreuna cu iubita lui, sexoasa Gina Pistol. Ultima jumatate de an a fost pentru Smiley cu urcușuri și coborașuri,…

- Indragitul solist și coleg de munca cu Andreea Esca a fost foarte revoltat pentru ca dupa ce vedeta a anunțat ca a fost infectata cu coronavirus a fost blamata de fani și urmaritorii ei. Astfel ca Smiley – Andrei Tiberiu Maria a publicat un mesaj pentru fanii lui, care ar trebui sa le atraga atenția....…

- Solistul și vedeta de televiziune nu a parasit-o pe Gina Pistol, ci a avut parte de o revelație și a lansat un nou videoclip și o noua versiune a piesei “Adeline”, interpretata in urma cu ceva ani de trupa Timpuri noi. Ce a ieșit puteți afla sau auzi in continuare! Smiley da startul distracțiilor de...…