Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre razboiul dintre gruparile interlope din Timișoara apar in inregistrarile facute de DIICOT in locuința liderului interlop Lucian Boncu in dosarul de trafic de cocaina. In lunga discuție purtata, in noaptea de 24/24 iulie 2019 cu Cezar Mareș, apropiatul traficantului internațional…

- Liderul interlop Lucian Boncu a povestit, in aceiași discuție, din 23/24 iulie 2019, in care s-a laudat cum l-a redus la tacere pe un comisar, punandu-i cuțitul la gat și amenințandu-l ca-l va injunghia, despre cum, intr-un celebru club din București, i-ar fi pregatit cocaina la bong cunoscutului cantareț…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, susține, in contextul confirmarii primelor cazuri de COVID-19 in școli, ca aceste probleme apar "tocmai din cauza unei anumite lipse de responsabilitate" din partea parintilor, care ar trebui sa fie "un pic" mai atenți atunci cand iși trimit copiii in colectivitate.…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a afirmat intr-o interventie la Realitatea TV ca apartitia Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) este o reactie la USR. Fostul presedinte e de parere ca izolarea sa in Parlament ar fi cea mai buna idee si a criticat televiziunile pentru promovarea AUR. „Dati poporului…

- Revolta, astazi, in sala de judecata la procesul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu dupa ce judecatorul a anunțat ca vrea sa o amendeze cu 1.000 lei pe o avocata care nu s-a prezentat la termenul la care trebuia sa se judece pe fond dosarul. Aparatoarea lui Cionca…

- Dosarul in care DIICOT i-a trimis in judecata pentru trafic de cocaina și cocaina pe cei din gruparea condusa de liderul interlop Lucian Boncu s-a amanat, din nou, la Tribunalul Timiș. La sfarșitul lunii decembrie, cauza a fost amanata deoarece judecatorul de caz a fost in concediu medical. Procesul…

- Dr. Valeria Herdea, medic de familie si vicepresedintele Colegiului Medicilor din Romania, a declarat la TVR ca in cazul in care apar reacții de febra sau durere, roșeața locala, dupa vaccinare se poate lua paracetamol sau un preparat de metamizol.

- Decizie surpriza a Tribunalului Timiș in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu – a fost respinsa cererea DIICOT de prelungire a arestului la domiciliu pentru cei șapte inculpați care aveau aceasta masura preventiva. Asta in condițiile in care Lucian Boncu…