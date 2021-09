SMILEY NE-A DAT ALARMA [DOWNLOAD]

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ce sunet iți place sa te trezești dimineața? Cu niște bormașini? Poate niște rotopercutoare? Mașina de gunoi? Un scandal intre vecinii de la etaj? Un planset de bebeluș neschimbat la timp? Sinceri sa fim, noua ne place sa ne trezim cu Virgin Radio Breakfast. Cu Veronica și Andrei in fiecare dimineața.…

- „10 la Foc Automat” este o rubrica ce iși propune sa-ți arate artiștii dincolo de cum ii vezi pe scena. Avem 10 intrebari pe care le adresam, iar invitatul trebuie sa raspunda cat se poate de repede! Smiley este victima de astazi! L-am luat la intrebari dupa ce a ieșit de la Virgin Radio Breakfast cu...…

- 9:40 – Carla`s Dreams ne-a dat brain damage cu raspunsurile date la intrebarile esențiale adresate de catre Vero și Andrei! Am ghicit și prețurile in lei moldovenești și ce-a ieșit puteți vedea chiar aici: https://www.facebook.com/VirginRadioRomania/videos/147577650872945 8:45 – A fost cu noi Denis…

- Tragedie in Brașov, in localitatea Harman, unde un copil de 3 ani a murit dupa ce tatal lui l-a calcat cu mașina in curtea casei. Nenorocirea a avut loc in aceasta dimineața. Alarma la 112 a fost data in jurul orei 10.50. „La data de 18 iulie 2021, in jurul orei 10.50, dispeceratul Inspectoratului de…

- O mașina inmatriculata in Alba a fost implicata intr-un accident in lanț cu cinci autovehicule, duminica dimineata pe autostrada A2. Nicio persoana nu a fost ranita și nu a fost nevoie de transportul la spital. Circulatia a fost reluata in zona, dupa extragerea, pe banda de urgenta, a celor cinci autovehicule…

- Nu este indicat a sta aproape de strada atunci cand aștepti la semafor culoarea verde. Un șofer neatent și te poți trezi pe patul de spital. A pațit-o azi dimineața o batranica de 83 de ani, care, in timp ce aștepta culoarea verde a semaforului, a fost lovita de o mașina. „In aceasta dimineața, in jurul…

- Face inconjurul lumii vestea ca AirCar a realizat cu succes primul zbor intre orașe, in Slovacia. De dimensiuni reduse și un timp de transformare din mașina in avion de doar 2,5 minute, AirCar ar putea revoluționa modul in care ne deplasam. Mașina este un prototip, dezvoltat cu un motor BMW de firma…