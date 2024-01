Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a incheiat anul cu 54 de goluri inscrise, fiind cel mai bun marcator in 2023. A transmis un mesaj clar celor care spun ca se apropie de finalul carierei: „Eu voi decide cand se va termina”, scrie news.ro .

- Presedintele Klaus Iohannis, presedintele senatului, Nicolae Ciuca si premierul Marcel Ciolacu au transmis, dumminica, mesaje de Anul Nou. ”Ne aflăm, impreună, in fața unei noi etape, a unui nou an, pe care avem datoria sa-l transformam in punct de plecare pentru un viitor al dezvoltării. Un viitor…

- Simona Halep se afla, in aceste momente in Franța! Sportiva și-a pus fanii pe ganduri, in urma cu doua zile, atunci cand a postat mai multe imagini din țara lui Patrick Mouratoglou. Iata ce mesaj a transmis jucatoarea de tenis, din Paris, in urma cu puțin timp!

- Toni Kroos (33 de ani) este unul dintre cei mai mai mijlocași din toate timpurile, campion mondial cu Germania, de 5 ori caștigator de Champions League, jucator cu peste 600 de meciuri jucate la Real Madrid și Bayern Munchen # Intrebat care este cel mai bun fotbalist alaturi de care a jucat, neamțul…

- Lu-K Beats este foarte recunoscator persoanelor care l-au ajutat de ieri și pana astazi, asta dupa ce a anunțat ca are nevoie urgenta de sange. Artistul de la Șatra B.E.N.Z a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare. Iata ce postare a facut celebrul cantareț!

- Am scris o piesa. (Te lauzi, iți faci publicitate.) Cel mai emoționant moment al piesei este... (Finalul! Cand scrii „Cortina” și cand „cortina” cade in mintea ta de autor, gata ai terminat-o!) Cand o trimit la regizori, pe e-mail. Este publicul-ținta al oricarui individ care scrie piese. Fara regizori,…

- Mark Zuckerberg, CEO-ul companiei Meta, care opereaza Facebook, a ajuns la spital. Poze cu el aflat chiar pe patul unitații medicale unde se afla internat au fost facute publice. Zuckerberg explica cum a ajuns aici și de ce a avut nevoie de o intervenție chirurgicala. Medicii l-au operat sambata dupa…

- Roxana și Paul pare ca s-au desparțit din nou. Foștii concurenți ai sezonului 6 Mireasa au trecut de-a lungul timpului prin mai multe impacari și desparțiri, iar fanii cred ca e vorba despre o noua separare.