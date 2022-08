Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Andrei a prezentat adevarul despre recensamantul din 2022, joi seara, in exclusivitate, la Legile Puterii, cu Alexandra Pacuraru The post Adevarul despre recensamantul din 2022, spus de șeful INS, Tudorel Andrei – Detalii exclusive la Legile Puterii appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Polițiștii care cautau cadavrul unei femei in varsta de 77 de ani dintr-o comuna galațeana au ramas impietriți dupa ce cainele pe care il foloseau a facut o descoperire uluitoare. Un astfel de miracol nu s-a mai intamplat niciodata.

- Procurorii au confiscat un box metalic tip pumnal , o maceta, o sabie, un briceag, un cutit, un baston telescopic, o bata de baseball metalica. Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Constanta, instanta care a decis mentinerea sub control judiciar a celor trei inculpati. Dosarul a fost…

- Avocatul arestat pentru ca și-ar fi aruncat de la etajul șase iubita gravida, o avocata de succes din Iași, are o slabiciune pentru femeile in roba, motiv pentru care s-a combinat tot cu o viitoare abcolventa de Drept.

- Calin Geambașu a relatat in exclusivitate pentru Click! cum e de fapt situația in ceea ce privește procesul intentat tatalui sau Petre Geambașu. De fapt artistul l-a dat in judecata pe tatal sau in urma cu jumatate de an, ca ultima soluție de a-l face pe acesta sa renunțe la afirmațiile false și extrem…

- Admiterea la liceu incepe in curand, procedura de repartizare computerizata fiind programata pe data de 14 iulie. Pana la momentul respectiv, mulți parinți și elevi intreaba care sunt criteriile de departajare și ce mecanism are repartizarea, astfel incat sa știe cum sa completeze fișa de admitere cu…

- Pompierul care și-a cautat dreptatea la tribunal, deschizand mai multe procese - printre care și cel in care a obținut anularea obligativitații purtarii maștii in spațiile publice - a primit un „cadou” inedit in dosarul cu Raed Arafat și alți șefi.