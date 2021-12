Stiri pe aceeasi tema

- Ajun de algeri, dar inca fara candidați la Balți. Judecata, in cazul Marinei Tauber, privind excluderea acesteia din cursa electorala pentru Primaria din Balți a durat aproape 17 ore, dar o decizie finala inca nu a fost luata. Astfel ședinția de judecata a fost reluata astazi dimineața la ora 08:00

- Tribunalul Constanta Tribunalul Constanta a dispus inchiderea procedurii insolventei.Decizie finala in dosarul privind insolventa societatii comerciale Detectors Interventie SRL, cu sediul social in municipiul Constanta, fondata in luna februarie 2017. Tribunalul Constanta Tribunalul Constanta a dispus…

- Instanta suprema a decis achitarea lui Gabriel Oprea si a fostilor sefi din serviciul secret al Ministerului de Interne in dosarul privind achizitionarea unei masini de lux din fondurile DIPI, utilizata de fostul ministru de Interne. Judecatorii au constatat ca “ fapta nu este prevazuta de legea penala…

- Ioan Niculae a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare in dosarul Interagro. Omul de afaceri Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogati oameni din Romania, aflat in detentie la Penitenciarul Poarta Alba, a luat o decizie surprinzatoare la Tribunalul Constanta. Afaceristul condamnat definitiv…

- Jaqueline Cristian (23 de ani, 100 WTA) disputa vineri, de la ora 20:00, prima finala a carierei. Jucatoarea din Romania o intalnește in ultimul act de la Linz pe americanca Alison Riske (31 de ani, 73 WTA). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Jaqueline Cristian a intrat pe…

- Lucian Viziru și soția lui locuiesc de mai mulți ani in Germania, acolo unde actorul a vrut sa iși continue cariera, insa, lucrurile nu au ieșit așa cum și-a dorit. Acum, fratele lui Augustin Viziru a anunțat ca revine in Romania, dupa patru ani in care nu a facut-o. Soția acestuia a revenit deja in…

- Ministrul demis al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca decizia de a trece in online apartine conducerii fiecarei scoli in parte. „Resping categoric fuga de raspundere din partea directorilor. O decizie centralizata nu poate fi luata tocmai din cauza conditiilor diferite intre cele 17.632 de…

- Gheorghe Turda și Constantin Enceanu sunt ambii doi interpreți de muzica populara extrem de indragiți in Romania. Deși impartașesc aceeași pasiune pentru folclor, cei doi și-au adresat in ultima vreme replici taioase.