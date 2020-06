Smecher de Dorobanti Un smecher de Dorobanti cu ultimul racnet de Lamborghini este oprit de politia rutiera dupa ce circula pe autostrada cu peste 200km/h. Bineinteles, acesta se foloseste de tupeul specific si incepe conversatia cu un ton amenintator:– Ce faci frate!? Pe mine te-ai gasit sa ma opresti? Tu stii cine este taica-meu? Politistul, in timp ce completeaza procesul verbal:– De ce? Maica-ta nu a reusit sa iti marturiseasca? Articolul Smecher de Dorobanti apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

