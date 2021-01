Stiri pe aceeasi tema

- Sursa infectarii comunitare cu virusul SARS-COV-2 din localitatea Havarna din judetul Botosani, unde incidenta a ajuns, vineri, la 7,66 cazuri la 1.000 de locuitori, a reprezentat-o slujba religioasa de Boboteaza, a declarat, in sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta, prefectul Dan Nechifor.…

- Rata de infectare din municipiul Botoșani a scazut sub trei la mie motiv pentru care autoritațile au luat decizia sa redeschida restaurantele și cafenelele. Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei, a spu pentru Agerpres ca incidenta cazurilor din judet a ajuns, sambata,…

- Spitalul de boli cronice si ingrijiri paliative din municipiul Botosani, ale carui lucrari de constructie nu au fost finalizate, ar putea deveni spital suport pentru pacientii COVID-19, a anuntat, miercuri, in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), prefectul Dan Nechifor.…

- In ședința de luni a Comitetului pentru Situații de Urgența se va stabili modul de funcționare al școlilor care in prezent funcționeaza in scenariul roșu și daca unitațile de invațamant din Capitala se vor redeschide sau nu. In ședința CNSU de luni se va stabili daca școlile din Capitala raman inchise…