- Israelianul Yshai Oliel, primul finalist al turneului Ioana Cup. Tenismanul israelian Yshai Oliel, al cincilea favorit, s-a calificat, sambata, in finala turneului Ioana Cup (ITF), gazduit de Tenis Club Herastrau din Bucuresti si dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce l-a invins in penultimul…

- Handbal feminin: CS Rapid Bucuresti a incheiat sezonul cu o victorie. CS Rapid Bucuresti a invins-o pe CS Dacia Mioveni 2012 cu scorul de 31-22, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 26-a (ultima) a Ligii Nationale de handbal feminin, informeaza Agerpres. CITESTE SI Virgil Ghita,…

- Virgil Ghita, gol pentru Cracovia in ultima etapa din Polonia. Fotbalistul echipei Cracovia, Virgil Ghita, a inscris un gol in meciul castigat, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Wisla Plock, in ultima etapa a campionatului Poloniei, informeaza News.ro. CITESTE SI…

- Ciclistul portughez Joao Almeida (UAE Team Emirates) a castigat marti, la sprint, etapa a 16-a a Turului Italiei, care a avut loc pe distanta de 203 km, intre localitatile Sabbio Chiese si Monte Bondone, potrivit Agerpres.Almeida a fost cronometrat in 5:53:27, fiind urmat de britanicul Geraint Thomas…

- Antrenorul formatiei FC Rapid Bucuresti, Adrian Mutu, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca i-ar placea ca titlul de campioana in Superliga de fotbal sa fie decis in ultima etapa, daca ar fi sigur ca echipa sa va castiga cu FCSB, pe Arena Nationala, potrivit Agerpres.Tehnicianul s-a…

- Fotbalistul echipei Cracovia, Virgil Ghita, a inscris un gol in meciul castigat, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Radomiak Radom, in etapa a 28-a a campionatului polonez, potrivit news.ro.Ghita a marcat pentru 2-0, in minutul 90+2. Fii la curent cu cele mai noi…

- Gheorghe Hagi a avut o noua intervenție virulenta la TV, in care a contestat selecția realizata de Edi Iordanescu pentru meciurile cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024. Acum, „Regele” și-a indreptat atenția și spre lipsa de la lot a lui Virgil Ghița, fundașul central de 24 de ani care…

- Ciclistul olandez Olav Kooij (Jumbo-Visma) a castigat joi, la sprint, etapa a 5-a a cursei Paris - Nisa, care a avut loc pe distanta de 212,4 km, intre localitatile Saint-Symphorien-sur-Coise si Saint-Paul-Trois-Chateaux, informeaza Agerpres. Kooij a fost cronometrat in 5:19:54, fiind urmat de danezul…