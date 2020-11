„Doar o instanța judiciara independenta poate spune ce este statul de drept, nu o majoritate politica", a scris Janez Jansa, intr-o scrisoare adresata in 17 noiembrie președintelui Consiliului European Charles Michel, potrivit Hotnews.ro Magazinele care nu vand alimente incep sa se inchida unul dupa altul definitiv Slovenia nu s-a opus luni, in cadrul unei reuniuni a reprezentanților țarilor membre ale UE, la adoptarea bugetului multianual și a planului de relansare, blocate de Budapesta și de Varșovia. De ziua sa, Olguța Vasilescu a primit cadou majoritatea in consiliu. Un liberal a tradat…