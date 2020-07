Slovenia: Carantina pentru persoanele venite din România Guvernul sloven a anuntat vineri impunerea unei perioade de izolare de 14 zile pentru persoanele venite din Romania, Bulgaria, India, Bahamas si cinci regiuni ale Spaniei, ca masura de prevenire a raspandirii noului coronavirus, transmite agentia EFE. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

