- Scene violente au avut loc ieri in timpul unei sesiuni speciale a parlamentului slovac de la Bratislava, consacrata dezbaterii unui acord militar controversat cu Statele Unite, informeaza dpa. La inceputul dezbaterii, parlamentari de extrema dreapta au blocat podiumul vorbitorului cu un steag slovac…

- Ungaria și Slovacia gazduiesc, in intervalul 13-30 ianuarie, turneul final al Campionatului European de handbal masculin, ajuns in faza grupelor principale, care se desfașoara la Budapesta și Bratislava. Luni, 24 ianuarie, s-au disputat trei intalniri din grupa I: Islanda – Croația 22-23, Muntenegru…

- Comandantul suprem al fortelor NATO in Europa, Tod Wolters, propune ca Alianta Nord-Atlantica sa desfasoare o prezenta militara in Romania si Bulgaria din cauza inmultirii numarului de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, a relatat sambata revista germana Der Spiegel, preluata de Reuters.…

- Slovacii vaccinați impotriva COVID-19 cu schema completa și cei care au trecut prin boala vor putea, incepand de vineri, 10 decembrie, sa mearga din nou in centrele comerciale, dupa ce autoritațile de la Bratislava au decis sa relaxeze o parte din restricțiile de tip lockdown impuse in urma cu doua…

- Slovacia, care detine in prezent cea mai mare rata de infectare cu coronavirus din lume, va incepe de vineri, 10 decembrie, sa relaxeze restrictiile de tip lockdown pe care le-a impus in urma cu doua saptamani, prin redeschiderea centrelor comerciale, insa doar pentru persoanele care s-au vaccinat cu…

- Ministerul de Finante slovac a propus joi ca persoanele cu varste de peste 60 de ani care se vaccineaza anti-COVID-19 cu doza ”booster” sa primeasca un cec de 500 de euro pe care sa-l poata folosi in sectorul cultural sau in cel gastronomic, ca masura de impulsionare a vaccinarii relativ reduse in Slovacia,…

- Guvernul Slovaciei, tara care a inregistrat miercuri un nou record de infectari zilnice de la inceputul pandemiei de coronavirus, a anuntat ca nu va mai plati salariile angajatilor care nu s-au vaccinat impotriva COVID-19, nu au trecut prin boala sau nu au test PCR negativ. Noua decizie guvernamentala…