Seful politiei slovace Peter Kovarik a anuntat ca va demisiona in septembrie in urma acuzatiilor de abuz de putere, devenind al treilea titular al postului care renunta din cauza urmaririi penale, relateaza AFP. "Am luat aceasta decizie pentru ca de-a lungul intregii mele cariere profesionale am facut eforturi de a ameliora fiabilitatea politiei si nu pot sa pastrez acest post intr-un moment in care ma confrunt cu o urmarire in justitie", a explicat Kovarik. Saptamana trecuta, un procuror regional l-a pus sub acuzare pe Peter Kovarik pentru abuz de putere si obstructionarea justitiei in legatura…