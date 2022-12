Slovacia, noua sursă de imigranți a Austriei. Cancelarul Karl Nehammer, controale-fulger la granițe Austria iși prelungește controalele la frontiera cu Slovacia pana aproape de alegerile de stat din 29 ianuarie. Cehia a facut același lucru, iar in ultimele 3 luni dupa verificarea a 2,5 milioane de persoane din Slovacia, autoritațile cehe au reținut 9.300 de imigranți ilegali și 134 de traficanți de persoane.In septembrie, in urma unei anchete uriașe a fost destructurata o intreaga rețea din Slovacia, țara care este membra Schengen alaturi de Cehia inca din anul 2007.Ministrul austriac de Interne spune ca masura este absolut necesara pentru ca, in lipsa ei, mafia traficanților ar putea acționa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

