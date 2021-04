Stiri pe aceeasi tema

- Sefa statului slovac Zuzana Caputova il primeste luni dupa-amiaza pe ministrul finantelor Eduard Heger, care este sustinut de toate partidele din coalitia guvernamentala pentru a-l inlocui pe actualul premier Igor Matovic, informeaza TASR. Potrivit purtatorului de cuvant al presedintiei…

- Premierul slovac Igor Matovic si-a anuntat duminica intentia de a demisiona, dupa ce a fost criticat pentru modul de gestionare a crizei sanitare, relateaza AFP, Reuters si dpa. El a precizat insa ca doreste sa ramana in guvern ca ministru al finantelor. Citește și: JUSTICE LEAKS | Forumul…

- Presedinta Slovaciei, liberala Zuzana Caputova, i-a cerut marti premierului conservator Igor Matovic sa demisioneze pentru a pune capat crizei survenite in coalitia guvernamentala cvadripartita si a permite astfel formarea unui nou guvern, cu un nou prim-ministru, relateaza Reuters. In interiorul coalitiei…

- Criza guvernului cvadripartit din Slovacia s-a acutizat miercuri, odata cu demisia vicepremierului liberal Richard Sulik, aflat in conflict cu premierul conservator Igor Matovic pe tema gestionarii epidemiei COVID-19 si in special in privinta achizitiei vaccinului rusesc Sputnik V, decisa de seful…

- Se pare ca printre motivele tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare s-ar afla și decizia premierului slovac, Igor Matovic, de a achizitiona doze de vaccin rusesc Sputnik V, decizie luata fara niciun fel de consultare. Unul dintre partide a amenintat ca va parasi coalitia, iar altul a cerut…

- Presedintele Slovaciei, Zuzana Caputova, l-a suspendat din functie pe directorul serviciului de informatii . Decizia a fost luata dupa ce Vladimir Pcolinsky a fost retinut in cadrul unei investigatii de coruptie. Pcolinsky a fost numit in functie de premierul Igor Matovic, a carui campanie electorala…

