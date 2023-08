Slovac prins cu cocaină în Craiova, în arest preventiv Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, ieri, prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui tanar de 20 de ani, cetatean slovac, acuzat de trafic de droguri de mare risc. Slovacul a fost prins in flagrant in Craiova, in timp ce vindea 170 grame de cocaina cu 7.550 de euro. Tanarul a fost arestat preventiv pe data de 8 iunie, la solicitarea procurorilor DIICOT. Actiunea de prindere in flagrant a fost organizata de procurorii DIICOT din Craiova, la inceputul lunii iunie. Achetatorii au explicat ca inculpatul a procurat cocaina din Tarile de Jos. „La data de 7 iunie, polițiștii Brigazii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

