- Rockerul Slash, chitaristul trupei Guns N' Roses, ii ofera soției sale, Perla Ferrar, suma de 6,6 milioane de dolari in cadrul unei ințelegeri menite sa accelereze procedurile de divorț, informeaza dailymail.co.uk.Citeste si: Gabriela Firea și-a redeschis pagina de Facebook Cei doi…

- Documentul care urmeaza sa fie aprobat de Banca Mondiala are drept obiectiv declarat ”demonstrarea unui nivel imbunatațit al capacitații de construcție a autostrazilor” de catre Romania. Costul asistenței este de 43,3 milioane dolari, cu 23% mai mult decat prevedea memorandumul aprobat de fostul guvern Mihai…

- Spectaculoasa Temperate House (Casa climei temperate), cea mai mare sera din lume, situata in faimoasa gradina botanica din Marea Britanie Kew Gardens, a fost redeschisa, sambata, dupa cea mai ampla renovare d...

- „Avengers: Infinity War”, de Anthony si Joe Russo, a debutat cu incasari de 250 de milioane de dolari si este filmul care a generat cele mai mari incasari in primul weekend pe marile ecrane nord-americane.El a depasit „Star Wars: The Force Awankens”, care, in 2015, a generat incasari de 248…

- Monica Niculescu (63 WTA, 30 de ani) a oferit o adevarata lecție de modestie, deși a strans peste cinci milioane de dolari din tenis. Sportiva a fost surprinsa zilele trecute circuland cu metroul prin București. Un fan a recunoscut-o și i-a facut o fotografie, apoi a postat-o pe rețeelele de socializare,…

- Fostul ciclist Lance Armstrong, care a fost suspendat pe viata in 2012 din cauza dopajului si a pierdut toate cele sapte trofee castigate in Turului Frantei, va plati suma de cinci milioane de dolari (aproximativ 4 milioane de euro) pentru a evita un proces cu statul american, infomreaza Reuters.Armstrong…

- Platforma industriala a rafinariei RAFO Onești, care a reintrat in insolvența in toamna anului trecut și are de achitat datorii de peste 330 milioane lei, va fi scoasa la vanzare din nou, pe 27 aprilie 2018. Pretul de pornire este de 50,575 milioane... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Miley Cyrus a fost amendata cu uriașa suma de 300 milioane de dolari amenda pentru ca a furat drepturile de autor ale unui producator jamaican. Producatorul Michael May declara ca piesa “We can’t stop” lansata de Miley in 2013 este o copie exacta a piesei lansata de acesta in 1988 sub numele “We run…