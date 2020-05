Skoda Octavia si Superb 2020 sunt un esec la capitolul stabilitate pe sosea! Cad Testul Elanului

Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea a vorbit in emisunea lui Mihai Gadea despre un episod foarte dur din viața ei: momentul in care a decis sa ia pastile pentru slabit i-a distrus corpul in numai 10 zile. Sunt produse la care apeleaza foarte multe femei, din pacate. Citeste si: Simona Gherghe si-a botezat baietelul.…

- Intre copiii vedetei au aparut probleme inca de la inceput, in pofida faptului ca Simona a incercat sa o obisnuiasca pe Ana cu ideea ca va avea un fratior pe toata perioada sarcinii. Cand Simona a l-a adus pe Vlad acasa, Ana nu a fost deloc incantata. Citeste si Marea iubire a lui Nichita…

- "La 77 de ani, Gabriela a ajuns sa retraiasca prizonieratul pe care l-a cunoscut la 25 de ani. Ea este inchisa, nu in casa cu cheia, ci intr-un azil, și nu de catre Nichita, iubitul gelos, ci de catre un virus capricios și neindurator ca un mare poet", se arata in reportajul celor de la Libertatea.…

- Intr-un interviu acordat Libertatea, Viorel Catarama explica amplu cum a intrat in focarul din comuna Barbulesti, Ialomita, pentru a se autoinfecta cu coronavirus, spune ca ii este teama, dar ca nu regreta si ca nu este "un sinucigas de profesie".Viorel Catarama (65 de ani) se afla in centrul atentiei…

- Doar 22% dintre bulgari si 23% dintre romani au facut achizitii online in 2019, fata de o medie de 60% inregistrata in Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2019, campionii achizitiilor online din UE au fost locuitorii din Danemarca (84%),…

- Miile de romani intorși acasa in aceasta perioada au trecut printr-un adevarat calvar pentru a ajunge la destinație. Dan Savulescu, un roman intors din Suedia, povestește lungul drum facut spre casa și experiența avuta. „Aseara am ajuns acasa, in Romania, dupa o calatorie cu mașina de aproximativ 3000…

- Fotbalistul Ilija Jurkovic, 22 de ani, a ajuns pe lista celor mai periculoși infractori din Suedia.Considerat a fi unul dintre cei mai talentați jucatori suedezi, Ilija Jurkovic a renunțat la fotbal in urma cu trei ani și a inceput sa comita infracțiuni. Acesta a devenit in scurt timp liderul unei gaști…

- Romania va inregistra o creștere puternica a epidemiei de coronavirus saptamana viitoare arata datele unei prognoze realizata de mai multe instituții academice, printre care Imperial College London sau Universitatea din Sussex.Potrivit cercetarii, Romania se afla intr-un grup de 26 de state in care…