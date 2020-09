Skoda Citigo e-IV iese din productie pentru ca este neprofitabila pentru Skoda

Stiri pe aceeasi tema

- *** PENTA GROUP angajeaza muncitor necalificat, lacatus, sudor pentru confectii metalice. Telefon 0748763398. *** BAZA DE PRODUCTIE CRISENI angajeaza pentru lucrari de constructii si instalatii pe raza judetelor Salaj si Cluj urmatoarele categorii de personal: Inginer constructii civile si industriale,…

- Regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) poate sa atraga capacitați noi de producție, in contextul in care economia globala trece prin schimbari majore pe fondul pandemiei, potrivit unui raport Colliers International privind sectorul industrial din regiune, potrivit Mediafax.Romania este…

- In primele trei luni de la startul ediției din acest an a programului Rabla Plus, aproximativ 50% dintre ecotichetele pe care le primesc cei ce vor sa-și cumpere mașini noi pur electrice sau electrice hibride, in valoare de cel mult 45.000 de lei, au fost rezervate de catre cei interesați, a transmis…

- Romanii vor mașini “verzi”. Aproape jumatate din eco-tichetele din programul Rabla Plus au fost rezervate, iar 90% dintre solicitanți au ales o masina 100% electrica Aproape jumatate din eco-tichetele alocate programului Rabla Plus au fost rezervate pana in acest moment, iar 90% dintre cei…

- Aproape 50% din eco-tichetele Rabla Plus au fost rezervate deja de romani, a anuntat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, care precizeaza ca Anul 2020 este anul masinilor electrice in Romania, dupa ce 90% dintre cei care au accesat programul Rabla Plus au ales o masina full electric.…

- RABLA 2020. "Anul acesta rezervarile eco-tichetelor puse la dispozitie prin Rabla Plus au atins cifra de 1.225 de masini, in mai putin de trei luni de la startul programului. In perioada similara a anului trecut, au fost rezervate putin peste 1.000 de masini. Precizam ca, anul acesta, Ministerul…

- INVESTITII… Primaria orasului Negresti intentioneaza sa participe la programul destinat iluminatului ecologic in orasele si comunele din Romania, finantat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. In cadrul acestuia, vor fi inlocuite corpurile de iluminat cu consum ridicat de energie electrica cu…

- FILM +, programul alternativ de susținere a producțiilor cinematografice independente cu buget redus, se adreseaza tinerilor cineaști din Romania, Serbia, Bulgaria și Republica Moldova, cu apelul de proiecte pentru cea de-a V-a ediție (2020-2021). FILM +, laboratorul de lucru, consultanța și sprijin,…