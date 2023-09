Motivul penuriei de piese este inundarea unui furnizor de piese pentru motoare cu ardere interna din Slovenia, care a afectat intregul grup VW. ”Din cauza unei intreruperi in furnizarea de componente in lantul de aprovizionare al Grupului Volkswagen, Skoda Auto se va confrunta, de asemenea, cu lipsuri in perioada urmatoare”, a spus Skoda intr-un comunicat care confirma oprirea productiei la fabrica din Kvasiny, in estul tarii, dupa cum a relatat presa din Cehia. ”In acest moment, nu putem exclude vreo modificare a volumelor de productie la uzina Mlada Boleslav, unde productia se desfasoara in…