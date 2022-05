Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga a lansat piesa „Hold My Hand” de pe coloana sonora „Top Gun: Maverick”, unul dintre cele mai așteptate blockbustere ale anului. Noua melodie a fost produsa Lady Gaga, BloodPop© și Benjamin Rice, iar versiunea ce se va regasi pe coloana sonora „Top Gun: Maverick” beneficiaza de intervenții…

- MoonSound și Nicole Cherry lanseaza vineri, 29 aprilie, „In Time“, piesa ce se regasește pe coloana sonora a filmului „Legații”. Cu atat mai special este și videoclipul piesei, in care regasim cadre din comedia romaneasca, aflata pe locul 2 in Top 10 filme Netflix Romania. Acestea fiind spuse, va aștept…

- Filmul „Legații”, o comedie in regia lui Iura Luncașu, cu o distribuție plina de vedete, s-a lansat pe Netflix. Smiley, Speak, ȘTEFANIA, Nicole Cherry, Skizzo Skillz, KEED, LUK Beats, Super ED și NOSFE sunt doar cațiva dintre cei care pot fi urmariți in cadrul producției „Legații”. „Legații” spune povestea…

- Ștefan Banica a venit azi in platoul emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, unde a interpretat piesa noua, denumita „Patru zile”. Dupa doi ani de panemie, artistul a facut un anunț care ii va face fericiți pe fanii sai. Ștefan Banica a vorbit și despre noua piesa scrisa, in care susține ca mulți oameni…

- Skizzo Skillz lanseaza miercuri, 30 martie, „ Mulțumesc“, o piesa diferita de toate cele lansate pana acum. Pe langa faptul ca face parte de pe coloana sonora a filmului „ Odata pentru totdeauna“, pentru artist este o piesa speciala, ca o rugaciune personala transmisa lui Dumnezeu. „E o piesa pe care…

- Intr-un crossover de genuri muzicale, Petre Ștefan și Karla lanseaza “Hai sa uitam de tot”, combinand ritmurile drill & trap ale lui Petre Ștefan cu liniile pop ale Karlei. Piesa a fost compusa de catre Petre Ștefan și Karla, iar producția a fost facuta de Quick. Petre Ștefan este o prezența recenta…