- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis joi, 1 aprilie, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca impreuna cu Portik Vilmos, viceprimar al localitații, a avut o intrevedere oficiala in aceeași zi cu Hegedus Csilla, secretar de stat al Ministerului Fondurilor Europene. La intalnire…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat duminica, 28 martie, pe pagina sa de Facebook, ca a participat la o acțiune de plantare a puieților pe raza municipiului pe care il conduce. Cu aceeași ocazie, primarul a atras atenția asupra importanței pe care astfel de acțiuni o au asupra…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis, printr-o postare facuta pe pagina sa de Facebook, urari tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 Martie. Dedicațiile sunt surprinse și de doua strofe de poezie, atat in limba romana, cat și in limba maghiara, scrise de autori reprezentativi pentru…

- Bazinul acoperit de tip „balon" de la Complexul de Agrement și Sport „Weekend" este in curs de renaștere. Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat joi, 4 martie, intr-o conferința de presa, ca au fost facute expertize pentru proiectarea unui nou bazin tip acoperit, iar lucrarile la…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit miercuri, 3 martie, cu reprezentanții firmei Telekom in contextul in care autoritațile locale din "Orașul Trandafirilor" doresc sa achiziționeze "cel puțin o mie de dispozitive de supraveghere a domeniului public". "In prezent, exista doar…

- Anul acesta se implinesc 13 ani de cand lucrarile, care vizeaza modernizarea și acoperirea obiectivului, au fost demarcate. In acest moment, sunt realizate in proporție de 70 %, dupa ce au fost oprite in 2013. Potrivit primarului municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, investiția va fi finalizata de…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat pe pagina sa de Facebook, printr-o postare facuta in data de 24 februarie 2021 cu reprezentanții la nivel național ai gimnasticii și noului sport inovativ Teqball. Intalnirea a avut in prim plan solidificarea rolului orașului Targu Mureș in domeniul…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au anunțat miercuri, 24 februarie, prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook a instituției, faptul ca termenul final de depunere a declarației s-a prelungit pana la data de 31 martie. Primarul municipiului, Soos Zoltan, a luat hotararea…