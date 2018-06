Skate Park la Valea Trandafirilor

Stiri pe aceeasi tema

- Știm ca va veți taia venele, ca va veți arunca de pe șifonier in cap ( sau mai bine de pe noptiera, ca sa nu va loviți prea tare!) și ca va veți spanzura de candelabrul cumparat de la Ikea. Știm ca nu veți rezista acestei vești, ca lumea voastra se va narui subit, ca ...

- Vesti bune vin din lumea showbiz-ului american! Supermodelul Gigi Hadid si Zayn Malik, fost membru al trupei One Direction, s-au impacat la o luna si jumatate dupa despartire. Dovada au obtinut-o paparazzi de peste Ocean, care banuiau de ceva vreme ca relatia dintre cei doi a fost reluata.

- Ministrul Apelor, Ioan Denes, a verificat joi, starea plajelor de pe litoralul romanesc, spunand ca singurele probleme identificate sunt la Vama Veche, unde doua portiuni trebuiau remediate, iar cei care inchiriasera sectoarele respective incepusera deja lucrul. Ministrul a spus ca toate plajele…

- Simona Halep ocupa pentru a XXV-a saptamana locul I WTA, in clasamentul dat publicitatii luni. Ea are 8.140 de puncte, acelasi numar ca in urma cu o saptamana. Pe locul al doilea este in continuare daneza Caroline Wozniacki, cu 6.790 de puncte.In Top 100 WTA sunt prezente alte cinci romance.…

- Vesti triste vin de la Centrul de Copii si Juniori de la Pandurii Targu Jiu. Antrenorii sunt neplatiti de zece luni, iar autoritatile sunt pur si simplu incapabile sa rezolve problema, desi promisiunile nu au lipsit. „Situatia este pur si...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat, vineri, dupa intalnirea cu sindicalistii din sistem, ca aproximativ 10 din angajatii din sistemul sanitar risca sa aiba salarii mai mici, dar a subliniat ca exista o prevedere legala prin care aceasta problema poate fi solutionata de catre managerii spitalelor,…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,09%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citește și: A ieșit la iveala un nou document devastator pentru DNA: cum țineau la SECRET metodele…

- Ionela Prodan se simte mai bine, a anuntat, in urma cu putin timp, fiica sa, Anca, venita special din America. "Starea ei este mai buna. Medicii au reusit sa o stabilizeze", a spus Anca, una dintre fetele artistei. Ionela Prodan si-a facut testamentul. Ce a lasat fetelor, ce a lasat…