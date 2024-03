Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romanii rezidenți din Italia! Vor fi nevoiți sa plateasca o taxa anuala in valoare de 2.000 de euro. Iata de ce a fost introdusa aceasta taxa pentru cetațenii romani care locuiesc in strainatate!

- Deputatul PNL de Cluj Cristina Burciu a declarat ca au fost facuți pași importanți de PNL in scopul aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Actualul Executiv susținut de PNL urmeaza sa continue negocierile ca Romania sa devina „membru cu drepturi depline” in Schengen.

- Consiliul Uniunii Europene a votat in unanimitate primirea Romaniei și Bulgariei in spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, anunța Comisia Europeana sambata seara. „Comisia saluta decizia luata astazi in unanimitate de Consiliu, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand…

- Consiliul Uniunii Europene a decis intrarea Romaniei și Bulgariei in Schengen cu frontierele aeriene și maritime, a anunțat Ministerul de Interne sambata seara. „Astazi, 30 decembrie 2023, ora 22.38, Consiliul UE a adoptat Decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen in Romania și in Bulgaria.In conformitate…

- Ministerul de Interne al Romaniei a anunțat, miercuri seara, ca a ajuns la un acord politic cu ministerele din Austria și Bulgaria pentru extinderea spațiului Schengen cu Romania și Bulgaria cu frontierele aeriene și maritime incepind cu martie 2024. Intrarea in spațiul Schengen s-ar face printr-o formula…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma cu cateva zile, a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria privind extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024. ‘In data de 23 decembrie…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma, miercuri seara, ca ”admiterea Romaniei in Spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime este rodul unei munci care a inceput imediat dupa integrarea noastra in Uniunea Europeana”.

