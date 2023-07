Greva in transporturi afecteaza vacanțele a mii de romani. Zborurile din București spre Italia au intarzieri sau au fost anulate din cauza grevei angajaților din Italia și a piloților de la alte doua companii low-cost. Piloții din Belgia au protestat și ei. Lipsa de informații agraveaza situația pentru romani. „Trebuia sa zburam la 13,30 și pe panoul de plecari, in mod nejustificat, s-a amanat plecarea cu 6 ore. Nu ni s-a oferit absolut nicio informație. Spunand ca pur și simplu s-a anulat zborul pentru ora 17”, povestește un calator, potrivit stiripesurse.ro Greviștii din Italia și Belgia cer…