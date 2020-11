Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru: Vina pentru tragedia de la Piatra Neamț este una colectiva Incendiu la spitalul din Piatra Neamț. Foto: Agerpres/EPA. Incendiul readuce în discuție starea sistemului medical românesc. Ministrul Nelu Tataru a declarat azi-noapte, la Iași, ca este nevoie de o reevaluare…

- Decizia autoritatilor de a suspenda cursurile scolare in regim „fata in fata” a fost contestata la Iasi de catre reprezentantii a 12 unitati de invatamant private, precum si de o asociatie.

- Victorie uriașa pentru industria HORECA. Judecatorii din Bacau au decis sa anuleze hotararea Consiliului pentru Situații de Urgența prin care se inchideau restaurantele și cafenelele. Instanța a dispus masuri graduale din partea CJSU in pandemie. Ceea ce am spus in cadrul intalnirii cu reprezentanții…

- Autoritațile anunța, joi, un nou bilanț cu recorduri negative in lupta cu pandemia. In ultimele 24 de ore, au fost depistate 6.481 de cazuri noi de coronavirus, dupa prelucrarea a 36.169 de teste. Este prima zi in care avem un bilanț zilnic ce trece pragul de 6.000! Doar in București s-au inregistrat…

- Epidemia de coronavirus scapa total de sub control in Romania. Prefectura Constanța a anunțat joi ca localitatea Fantanele, unde rata incidenței cumulate a cazurilor de Covid a ajuns la 8,41 la mia de locuitori, intra in carantina.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Constanța, Departamentul…

- Toate paturile de Terapie Intensiva din municipiul Iasi care trateaza bolnavi de Covid-19 sunt ocupate, sefii sistemului sanitar iesean cautand solutii pentru internarea cazurilor grave in spitale din alte localitati, informeaza News.ro.Cele 41 de paturi la ATI disponibile in spitalele din…

- Vela a explicat ca in cazul pelerinajului de la Iasi a fost luata "o decizie operativa pentru a salva o situatie care putea degenera si putea deveni foarte grava". "Activitatea Ministerul Afacerilor Interne este una care incumba si anumite decizii care se iau in functie de situatia operativa…

- „Moldova traieste in aceste zile una dintre cele mai triste perioade din istoria sa. La durerea provocata de faptul ca multi semeni de-ai nostri sunt atinsi de noua epidemie se mai adauga si decizia autoritatilor de a interzice celor care nu au domiciliul in Iasi sa patrunda in spatiul Mitropoliei,…