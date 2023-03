Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul de proxenetism și trafic de minori al fostului jandarm Gabriel Latiș ia o turnura neașteptata: instanța a dispus ca victimele sa fie cautate de poliție și sa fie duse la bara, pentru a da declarații.

- Gelu Oltean și iubita milionara apar, astazi, in fața instanței, reprezentați de un avocat nou, dupa ce, la termenul precedent, aceștia s-au trezit fara aparator. Ei au angajat alt avocat chiar in dimineața procesului.

- Tribunalul Bucuresti a amanat verdictul in dosarul in care Mario Iorgulescu e judecat pentru omor. Pronuntarea a fost amanata pentru vineri, 10 februarie. Sentința in dosarul lui Mario Iorgulescu se amana cu inca doua zile, potrivit informațiilor publicate azi dimineața pe portalul Tribunalului Bucuresti.…

- Achitat in prima instanța, luptatorul MMA acuzat ca l-a batut pe drogatul care ataca femei in toaleta unui mall a fost condamnat și, in plus, trebuie sa ii plateasca violatorului daune morale.

- Pe 14 mai 2021 fostul deputat PNL, Andrian Mihei a inregistrat dosarul nr. 3569 118 2021, pe rolul sectiei I civila a Tribunalului Constanta, prin care cere plata pensiei speciale. Parati erau Camera Deputatilor si Secretariatul Camerei Deputatilor Initial, Tribunalul Constanta si a declinat competenta…

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, a anuntat ca primul termen in procesul pe care l a intentat Guvernului pentru ca nu au fost organizate alegeri locale in peste 50 de localitati, s a stabilit primul termen de judecata in 6 februarie. Dosarul va fi judecat de Curtea de Apel…

- Notarița Lidia Seceleanu, arestata, recent, alaturi de Eugenia Cuțaru, pentru fapte grave, a fost abandonata de aparatori in fața magistraților de la ICCJ și a fost reprezentata de un avocat din oficiu.

- Mai mult, ar fi avut loc mai multe intalniri in toiul nopții. Ipoteza incendiara a arestarii celor doi este punctata intr-un editorial semnat de profilerul H.D. Hartmann.„Tristan și Andrew, ciudați promotori ai unor cauze pierdute in orice țara unde curge apa calda, nu au fost arestați pentru ca s-au…