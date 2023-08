Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne anunța primele demiteri in cazul accidentului mortal din 2 Mai, comis de un tanar care luase 3 tipuri de droguri. Este vorba despre adjunctul șefului IPJ Constanța, șeful serviciului rutier Constanța, șeful poliției din Mangalia șeful biroului de poliție din Vama Veche.

- Impactul negativ al lui Alexandru Vișinescu persista chiar și dupa moartea sa. Statul nu poate obține despagubiri din dosarul fostului torționar comunist, care fusese condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații. Potrivit sentinței, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu…

- DIICOT Constanta a obtinut condamnarea suspectului.Un tanar din Constanta a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei, pentru trafic de droguri Decizia a fost pronuntata de Sectia Penala a Tribunalului Constanta, dupa ce judecatorii au…

- ​In urma celor 44 de percheziții domiciliare efectuate ieri, 1 august a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au descoperit și ridicat 255 de grame de substanța 3 – CMC, 3 grindere cu urme de materie vegetala,…

- Politistii si procurorii DIICOT au desfasurat 44 de perchezitii domiciliare intr un dosar de trafic de droguri si efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane, astazi, 1 august 2023, politistii Brigazii…

- Opt persoane au fost trimise in judecata de catre procurorii DIICOT in dosarul vizand infractiuni de trafic de droguri, stupefiantele fiind distribuite in licee din Bucuresti. Trei dintre suspectii din dosar au incheiat cu procurorii acorduri de recunoastere a vinovatiei, printre acestia numarandu-se…

- Liderul de sindicat al polițiștilor care a sarit in ajutorul chestorului Benone Matei este judecat intr-un dosar de crima organizata Avocații inculpaților au fost amendați de judecatori Aparatorii interlopilor au primit recent alta veste proasta

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, dupa intalnirea cu ministrul Educatiei ca in perioada de vacanța vor fi pregatite masuri pentru a preveni violența in școli, dar și consumul de droguri. ”Va trebui impreuna cu Ministerul de Interne, mai ales in aceasta perioada de vacanta sa nu o pierdem,…