- Purtator de cuvant al ANAT: Pacat ca aceste controale se fac mereu inainte de sezon sau cand se intampla ceva groaznic. Ar fi bine ca tot timpul anului sa existe Ana Maria (www.b1tv.ro) Purtatorul de cuvant al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Traian Badulescu, a vorbit in emisiunea News…

- Situație ingrijoratoare in urma unor controale ale Protecției Consumatorilor in stațiunea montana Ranca, din județul Gorj. Potrivit inspectorilor, 70% din unitațile de cazare verificate pana acum nu au autorizație ISU sau din partea primariilor Novaci sau Baia de Fier, transmite Radio Craiova preluat…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a venit, vineri, cu o rectificare fata de o decizie luata joi, si anume extinderea plafonarii pretului la politele RCA pe anul 2024 incepand cu 1 ianuarie.„Se extinde acel termen la 3 luni, nu la 6 luni cum am comunicat, ieri”, a spus Mihai Constantin, el precizand…

- Romania iși arde proprii sai fii cu o nonșalanța uluitoare, și mai nimeni nu platește. Maternitatea Giulești, Colectiv, Spitalul Matei Balș, Spitalul din Piatra Neamț, Crevedia, Ferma Dacilor și cate or mai fi fost sunt ca adevarate Flacari la Gheenei dar nu pentru cei neispraviți ci pentru noi toți.…

- DAL Travel, unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din Romania cu produse turistice tip premium și de circuit, inființat in anul 2000 și membru al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), constata un apetit crescut al calatorilor romani pentru un val impresionant de programe și circuite…

- Anul trecut, la nivelul Uniunii Europene, 34% din toate noptile petrecute in unitatile de cazare turistica au avut loc in doar doua luni: iulie si august, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres.In aproape trei din patru regiuni UE de nivel 2 din Nomenclatorul…

- Ministerul Educației invita unitațile de invațamant preuniversitar sa inițieze proiecte de prevenire a violenței și a infracțiunilor in mediul școlar. Școlile se pot inscrie in program pana pe 10 decembrie. Ministerul Educației aloca 1.407.473 de lei pentru ca in cel puțin 250 de școli din intreaga…

- Daca nu se oprește imediat varsarea de sange in Gaza, spitalele vor deveni o morga, a declarat duminica Medici fara Frontiere. La randul ei, Organizația Mondiala a Sanatații declara ca a pierdut comunicarea cu contactele sale de la spitalul Al-Shifa din nordul Fașiei Gaza.Purtatorul de cuvant al…