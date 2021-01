Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul epidemiei de coronavirus, peste 11.000 de oameni au murit in Los Angeles. Mai mult de jumatate din decese au fost raportate doar in ultimele doua luni, potrivit Departamentului de Sanatate din L.A.. Bilanțul de joi seara al deceselor a ajuns la 11.349, iar cel al infectarilor cu noul…

- Los Angeles, cel de-al doilea oras ca marime din Statele Unite, este puternic afectat de noul coronavirus, fiind intr-o situatie similara celei din New York in primavara. Ambulantele nu mai preiau pacienti cu sanse mici de supravietuire, in timp ce morgile sunt pline de decedati de COVID-19.

- Presedintele american in funcție Donald Trump a sustinut ca numarul deceselor din cauza coronavirusului a fost 'exagerat' in Statele Unite. Țara se confrunta in prezent cu un nou record de infectari, iar bilantul victimelor a trecut de 350.000. Anthony Fauci, principalul specialist in boli infectioase…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut ca numarul deceselor din cauza coronavirusului a fost 'exagerat' in Statele Unite, tara confruntata cu un nou record de infectari si unde bilantul victimelor a trecut de 350.000, transmite dpa. 'Numarul de cazuri si morti de Virusul Chinezesc…

- Noua varianta a virusului, care s-a raspandit rapid in Marea Britanie și prezinta o transmisibilitate mult mai mare, a fost depistata in China și SUA. Conform autoritaților chineze, aceasta descoperire ar putea pune probleme serioase in prevenirea și controlul virusului in aceasta țara. China a detectat…

- Bilanțul global al cazurilor de coronavirus a a ajuns miercuri la 60.123.638, din care 1.415.192 sunt decese și 41.567.286 sunt pacienți vindecați, potrivit ultimelor date actualizate pe platforma worldometers.info. citata de HotNews.ro.Statele Unite raman cele mai afectate de pandemie, raportand aproape…

- Statele Unite au atins joi cifra de 8.399.689 de infectari cu COVID-19 si de 222.965 de decese de COVID-19, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE. Acest bilant publicat la ora locala 20:00 (00:00 GMT vineri) raporteaza 72.158 de noi contagieri in ultimele…