Cadrele medicale din orașul belgian Liege au fost invitate sa ramana la posturile lor chiar și dupa ce au fost confirmate cu noul coronavirus pentru a evita colapsul sistemului spitalicesc, informeaza BBC.Liege este epicentrul celui de-al doilea val de infecții COVID-19 in Belgia. Un sfert din cadrele medicale din acest oraș au fost deja infectate cu noul coronavirus, potrivit BBC. Confruntate cu o grava lipsa de personal, 10 spitale din Liege le-au cerut doctorilor și infirmierelor cu COVID, care nu au simptome grave, sa ramana in spitale pentru a trata in continuare pacienți.Lipsa acuta de cadre…