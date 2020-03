Stiri pe aceeasi tema

- "Pe baza informatiilor noastre, la fiecare zece minute o persoana moare de coronavirus si in jur de 50 devin infectate cu virusul in fiecare ora in Iran", a precizat purtatorul de cuvant, Kianush Jahanpur. In Iran, numarul deceselor a ajuns joi la 1.284, a informat un oficial din cadrul Ministerului…

- Noul coronavirus ucide in Iran cate un om la fiecare zece minute, a scris joi pe Twitter purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, in contextul in care numarul deceselor provocate de focarul de COVID-19 din aceasta tara, cea mai afectata din Orientul Mijlociu, a ajuns la 1.284, transmite Reuters,…

- Numarul deceselor provocate de focarul de COVID-19 in Iran a ajuns joi la 1.284, a informat un oficial din cadrul Ministerului Sanatatii din aceasta tara, pentru televiziunea de stat, potrivit Reuters. De asemenea, numarul cazurilor de infectare a urcat la 18.407 in Republica Islamica, cea mai afectata…

- Situație de invidiat in China, unde autoritațile raporteaza doar un singur caz de contaminare locala cu COVID 19 și alte 12 cazuri de ''import'', informeaza AFP.Noul caz de contaminare locala a fost inregistrat, ca si in ziua precedenta, in orasul Wuhan (centru), considerat locul de aparitie…

- Bilantul deceselor din cauza infectarilor cu noul coronavirus a ajuns la 988 in Iran, inregistrandu-se 135 de noi decese in ultimele 24 de ore, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii la televiziunea de stat, potrivit Reuters potrivit Agerpres. "Numarul deceselor a ajuns la…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP, potrivit Agerpres.Conform celui mai recent…

- Directorul Direcției de Sanatate Publica Gorj, Ivanov Carmen, a fost demis, vineri, de ministrul Sanatații, dupa ce a trimis raportari inexacte cu privire la situația din primul județ in care a fost identificat un caz de infectare cu virusul Covid-19.Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului…

- Ministerul Sanatații anunța ca au existat alerte privind posibilitatea infectarii cu coronavirus in Cluj, Timișoara, Constanța și București, insa au fost infirmate. Instituția precizeaza ca se iau masuri speciale pentru 25 de romani aflați in China, care vor ateriza marți pe aeroportul din Otopeni.…