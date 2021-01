Situație critică în Norvegia: 29 de bătrâni care s-au vaccinat împotriva coronavirusului au decedat Situație critica in Norvegia! Crește numarul persoanelor de peste 75 de ani care s-au vaccinat impotriva coronavirusului. Pana acum, 29 de persoane care au primit prima doza de vaccin au decedat, iar oamenii de știința analizeaza cu atenție ce grupuri sa vizeze in programele naționale de imunizare. In ultima perioada au mai murit șase persoane și astfel a scazut grupa de varsta de la 80 la 75 de ani. Pana vineri, Pfizer/BioNTech era singurul vaccin accesibil in Norvegia. “Toate decesele sunt legate de acest vaccin”, a transmis, sambata, Agentia Medicamentelor din Norvegia la solicitarea Bloomberg. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

