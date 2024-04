Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei trei „șmecheri” arestați, miercuri, pentru un atac cu arme albe comis in Sectorul 3, purta brațara de monitorizare, fiindca a terorizat o eleva, dupa ce a fost iertat de procurori.

- In rechizitoriu se arata ca grefierul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmației, in data de 11 noiembrie 2023, a sustras un numar de 323 dosare penale si alte inscrisuri oficiale, inregistrate sau aparținand Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmației și le-a depozitat…

- Au inceput audierile in dosarul penal deschis in afacerea imobiliara Parc Residence Alpha Au inceput audierile in dosarul penal deschis in afacerea imobiliara Parc Residence Alpha Persoanele care au depus plangeri au fost citate la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj-Napoca Parchetul de pe langa…

- Cinci procurori, din totalul schemei de sapte, au formulat cereri de transfer la o alta unitate de parchet, din Constanta, respectiv la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Cererile de transfer vin la scurt timp dupa ce Mihai Alexandru Stanciu, fost prim procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Justiția americana a anunțat inculparea unui fost informator FBI acuzat ca ar fi fabricat acuzații false de corupție impotriva lui Hunter Biden, fiul președintelui american. Aceste acuzații au fost apoi folosite de catre dreapta pentru a incerca sa-l puna sub acuzare pe Joe Biden. Alexander Smirnov,…

- Matusa si unchiul fetitei din Galati omorate in bataie de mama pe 31 ianuarie au fost retinuti marti seara, pentru 24 de ore, sub acuzatiile de complicitate la omor calificat, complicitate la trei infractiuni de rele tratamente aplicate minorului si complicitate la doua infractiuni de violenta in familie,…

- Matusa si unchiul fetitei din Galati omorate in bataie de mama pe 31 ianuarie au fost retinuti marti seara, pentru 24 de ore, sub acuzatiile de complicitate la omor calificat, complicitate la trei infractiuni de rele tratamente aplicate minorului si complicitate la doua infractiuni de violenta in familie,…

- Ieri, 10 februarie, in jurul orei 14:30, Daniela și Ionuț, polițiști din cadrul Secției 9 Politie Rurala Odobești iși desfașurau serviciul intr-una dintre comunele arondate. Un apel telefonic ii anunța despre faptul ca o femeie are unele neințelegeri cu concubinul sau. Cunoscand zona, le-a luat cateva…