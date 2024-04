Stiri pe aceeasi tema

- PSD a facut o schimbare majora de paradigma pentru municipiul Moreni, centru urban condus de social democrați. Se intampla rar ca partidele aflate la conducere sa faca schimbari politice atat de radicale ca la Moreni. Practic, actualul edil Constantin Dinu, nu mai este in carți pentru nici o funcție…

- Fostul purtator de cuvant al AUR Constanta, avocatul Dumitru Badragan a parasit formatiunea politica si s a intors in Partidul Ecologist Roman.Acesta a confirmat pentru ZIUA de Constanta ca a preluat conducerea organizatiei judetene a PER Constanta de la inceputul lunii aprilie a.c.Dumitru Badragan…

- Nr. 119 din 8 aprilie 2024 BULETIN DE PRESA Doi tineri vizati in cadrul unui dosar penal de conducere fara permis La data de 7 aprilie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului au intocmit un dosar penal cu privire la infractiunile de conducerea unui vehicul fara permis de conducere…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, subliniaza importanța consolidarii apararii aeriene pentru regiunea Harkov, pe fondul intensificarii atacurilor lansate de armata Rusiei, noteaza Ukraininform, potrivit Rador Romania.

- Conservatorii nationalisti ai Uniunii Democratice de Centru (UDC), principala forta politica a tarii, l-au numit drept lider pe un fermier, Marcel Dettling, partizan al unei linii dure privind imigratia si dreptul la azil, scrie AFP.

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu va gazdui, marti la Palatul Victoria, evenimentul de lansare a Studiului Economic 2024 pentru Romania, elaborat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in prezenta Secretarului General al OCDE, Mathias Cormann. „Obtinerea statutului de membru al…

- Sindicatul Artistilor Instrumentisti din Filarmonica de Stat Sibiu anunta joi greva de avertisment cu durata de 15 minute, ca urmare a neincheierii contractului colectiv de munca, potrivit news.ro.Organizatia sindicala reprezentativa la nivelul angajatorului Filarmonica de Stat Sibiu subliniaza,…

- Luni, 22 ianuarie, in jurul orei 12.30, un echipaj din cadrul Compartimentului Intervenții, aflat in patrulare in zona centrala a municipiului Bacau a observat doi tineri care se deplasau ținand in mana cate un cuțit. Aceștia au fost interceptați de polițiștii locali, iar in urma controlului corporal…