Situaţie alarmantă în Italia. Numărul deceselor din cauza coronavirusului a crescut în doar 24 de ore, la 366 de morți Cresterea numarului de cazuri de coronavirus vine in conditiile in care autoritatile italiene au impus restrictii severe pentru a stopa evolutia epidemiei. Aproximativ 16 milioane de persoane din mai multe provincii au nevoie acum de un permis special pentru a putea calatori in alte regiuni, ca urmare a unei hotarari a autoritatilor. Italia ramane in continuare tara europeana cu cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus. De asemenea, la nivel mondial, Italia este, incepand de duminica, a doua cea mai afectata tara din lume, dupa China.

