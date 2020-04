Situația tranzitului la frontierele din România Situația tranzitului la frontierele din Romania Foto: Arhiva/ politiadefrontiera.ro Aproximativ 9.900 de persoane au intrat în țara prin punctele de frontiera în ultimele 24 de ore. Cea mai tranzitata ramâne în continuare granița cu Ungaria, pe unde au intrat aproximativ 6.500 de persoane, cu 4.600 de mijloace de transport. Poliția de Frontiera amintește ca în prezent formalitațile de la granița includ și un control epidemiologic, dupa care mașinile sunt preluate de catre echipaje de Poliție și Jandarmerie, pentru a fi conduse spre… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

