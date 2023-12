Stiri pe aceeasi tema

- SITUAȚIA TRAFICULUI: Se circula in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Argeș, Bacau, Dambovița, Harghita, Neamț, Prahova, Suceava si Vrancea The post SITUAȚIA TRAFICULUI: Se circula in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea…

- Ceața reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, joi seara, in zona depresionara a județului Maramureș. In Iași sunt condiții de formare a poleiului.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate…

- Se acționeaza preventiv cu material antiderapant pe DN 71, județul Dambovița, zona inalta- cota 1000 unde se circula in condițiile unui carosabil curat și umed! Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, se circula in condițiile unui carosabil alunecos pe majoritatea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Se circula in conditii de iarna zapada pe carosabil de 1 3 cm pe DN 67C Novaci Ranca, judetul…

- Vizibilitatea este scazuta luni dimineața din cauza ceții pe mai drumuri din județele Bistrița-Nasaud, Harghita și Sibiu. De asemenea, in zona montana din Harghita se circula in condiții de iarna.

- CEAȚA SCADE VIZIBILITATEA IN TRAFIC! SPORIȚI ATENȚIA! REDUCEȚI VITEZA!Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate mai multe zone de pe raza județelor Alba, Covasna și Harghita, unde vizibilitatea in trafic este redusa sub 200 de metri,…

- Municipiul Targoviște are in plin proces de modernizare infrastructura rutiera, in luna martie, debuta execuția in teren a celui mai mare proiect de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere din municipiul Targoviște, din ultimii 10 ani! Pana astazi, in aproximativ 7 luni, au fost reabilitate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cucirculatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier. Se circula in conditiileunui carosabil partial umed pe mai multe artere rutiere din judetele dinnord…