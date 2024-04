Situatia rezervei de umiditate in Dobrogea si alte regiuni ale tarii. Evaluare la data de 16 aprilie 2024

Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul atentionarilor meteo si a fluctuatiilor climatice, agricultorii din diverse regiuni ale Romaniei sunt ingrijorati de situatia rezervei de umiditate in sol.Conform ultimelor date furnizate de Serviciul Agrometeorologie al ANM, datate 22 Martie 2024, in cultura graului de toamna, rezerva de…

- Conform datelor furnizate de Serviciul Agrometeorologie al Administratiei Nationale de Meteorologie ANM , la data de 19 martie 2024, in cultura graului de toamna, rezerva de umiditate pe adancimea de sol 0 100 cm, se incadreaza in limite satisfacatoare, apropiate de optim si optime, in Maramures, Crisana,…

- Meteorologii de la AccuWeather au revizuit prognoza și au adus noutați referitoare la condițiile meteorologice din diferitele regiuni ale țarii. In unele zone, in special in vest, este posibil ca, dupa mijlocul lunii martie, sa apara ninsori. Meteorologii de la AccuWeather au actualizat prognoza…

- Racirea se va resimți astazi, in nord-estul țarii, urmand sa se extinda și in restul regiunilor de la noapte. Temperaturile scazute vor fi insoțite de ploi slabe și moderate in mai multe zone ale țarii, in timp ce la munte va ninge și se va depune strat nou de zapada, pe alocuri destul de consistent. Deși…

- Potrivit meteorologilor, temperaturile vor scadea in timpul nopților și dimineților, urmand sa atinga valori foarte scazute, in timp ce la amiaza se vor inregistra maxime de 10-13 grade Celsius.In zonele montane sunt așteptate ninsori, in timp ce in restul țarii vom avea ploi pe arii restranse. De duminica…

- O avertizare Cod galben vizeaza intervalul 05 februarie, ora 08:00 – 05 februarie, ora 22:00, fiind asteptate intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii si precipitatii moderate cantitativ la munte”Pe parcursul zilei de luni (5 februarie), vantul va prezenta intensificari in cea mai mare…

- Cea mai mare parte a tarii se va afla luni sub o avertizare cod galben de vant, anunta meteorologii. In Carpatii Meridionali si de Curbura, la peste 1.700 de metri altitudine, sunt prognozate vant puternic si zapada viscolita. O avertizare cod galben vizeaza intervalul 05 februarie, ora 08 – 05 februarie,…