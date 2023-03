Stiri pe aceeasi tema

Forțele ucrainene care nu parasesc Bakhmut și au au sapat noi tranșee in incercarea de a ține in loc atacatorii ruși, in timp ce Statele Unite au declarat ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat vineri, in cadrul unei intalniri cu liderul Germaniei, scrie Reuters.

Secretarul de stat american Antony Blinken este asteptat miercuri in India pentru o reuniune a G20 la care va participa si omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul divizarilor care marcheaza tarile membre ale acestui for - cele mai mari economii ale lumii, inclusiv tari in curs de dezvoltare -…

Secretarul general adjunct NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri seara, la Antena 3, ca prin invocarea riscului unei confruntari nucleare, Rusia incearca sa puna o samanța a indoielii in aliații Ucrainei.

Alianta Nord-Atlantica trebuie sa se pregateasca pentru un efort "indelungat" in contextul conflictului militar din Ucraina, a afirmat miercuri Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, cerand actiuni suplimentare pentru consolidarea apararii, informeaza agenția de presa Mediafax.

Liderul rus Vladimir Putin a recunoscut ca situatia din cele patru zone din Ucraina pe care Moscova le-a anexat ilegal este "extrem de dificila" si a ordonat serviciilor de securitate sa-si intensifice supravegherea pentru a-si securiza granitele si a contracara noile amenintari, relateaza Reuters.…

Inaintarea in unele zone din regiunea Donețk este dificila, a declarat marți cel mai inalt oficial instalat de Moscova in teritoriile ocupate din estul Ucrainei, adaugand ca mai mult de jumatate din regiune se afla sub control rusesc, transmite Reuters.

Un acord va fi necesar "pana la urma", pentru a se pune capat Razboiului rus din Ucraina, subliniaza vineri presedintele rus Vladimir Putin, care se indoieste insa de "increderea" pe care Moscova o poate avea, in opinia sa, in interlocutorii sai, relateaza AFP, informeaza News.ro.

Serviciul de securitate al Ucrainei a declarat ca guvernul de la Kiev a impus sanctiuni impotriva a 10 clerici de rang inalt pe motiv ca au fost de acord sa colaboreze cu autoritatile de ocupatie ruse sau au justificat invadarea de catre Moscova, scrie Reuters, conform News.ro.