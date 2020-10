Stiri pe aceeasi tema

- Situatia din Germania este "extrem de grava" in contextul relansarii epidemiei de COVID-19, a avertizat joi autoritatea sanitara de referinta, care cere respectarea masurilor de protectie pentru a opri raspandirea contaminarilor, relateaza AFP, citata de AGERPRES."Situatia a devenit global…

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 2821 de persoane, dintre care 2662 sunt adulți. Numarul total al copiilor infectați a ajuns la 158! Pana sambata, 10 octombrie, in județul nostru au fost vindecate…

- Slovacia si Republica Ceha vor declara fiecare starea de urgenta in aceasta saptamana pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19, au anuntat separat premierii celor doua tari care au inregistrat o puternica recrudescenta a cazurilor de contaminare.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se asteapta la o evolutie a pandemiei de COVID-19 „inca si mai dificila” in lunile de toamna si iarna, scrie Agerpres.Cancelarul german a promis, insa, ca guvernul ei va avea ca prioritate bunastarea societatii in ansamblu.„Va trebui sa traim cu acest…

- Afectat de o boala infectioasa la fata, papa emerit Benedict al XVI-lea, 93 de ani, este ''extrem de fragil'', potrivit unui articol publicat in cotidianul regional german Passauer Neue Presse, care citeaza un biograf al fostului papa, Peter Seewald, relateaza AFP. "Potrivit lui Seewald, papa…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, joi, cu ministrul de Interne, Marcel Vela, si cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pentru a analiza situatia generata de pandemie....

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca joi va avea o intalnire cu ministrul de Interne, Marcel Vela, si cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pentru o analiza la zi a situatiei generate de noul coronavirus, punctand ca situatia este extrem de grava. ‘Maine voi avea o intalnire…

- Președintele Klaus Iohannis susține o conferința de presa, prima facuta dupa finalul lunii aprilie, inainte de primul val al masurilor de relaxare. Șeful statului a spus ca„ trebuie sa fim conștienți de necesitatea imperativa de a ține sub control epidemia”.