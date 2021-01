Situația epidemiei de coronavirus pe județe: Cluj revine în zona roșie Bilanțul total al infectarilor a ajuns la 712.561, iar cel al deceselor la 17.841. Ultimele cifre ale GCS arata ca județul Cluj a revenit luni in „zona roșie”. Rata infectarilor Covid-19 era luni in județul Cluj de 3,07 la mia de locuitori. In urma cu o zi, acest indice era in Cluj de 2,9. Acest județ revine astfel la scenariul roșu. Județul Timiș avea luni o rata de infectare de 3,48 (3,52 in urma cu o zi). In București, rata de infectare raportata luni era de 2,32, fața de 2,37 duminica. De astazi sunt relaxate mai multe restricții in Capitala. In prezent, in Romania sunt 13 județe in zona galbena… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

