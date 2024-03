Situaţia din Haiti este catastrofală - raport ONU Un raport al ONU a descris situatia din Haiti drept catastrofala. Comisarul ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a solicitat o mai buna implementare a embargoului impotriva armelor impus pentru Haiti, informeaza Rador Radio Romania. Raportul descrie modul in care coruptia, impunitatea si guvernarea slaba din tara a dus la subminarea literii legii, fapt agravat de bandele care controleaza o mare parte a capitalei. Violenta sexuala este la niveluri foarte crescute, femeile sunt tinute ostatice sau sunt abuzate sexual dupa ce sotii lor le sunt ucisi in fata. Raportul ONU subliniaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

