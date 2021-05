Stiri pe aceeasi tema

- O turdeanca, care locuiește la marginea cartierului Primaverii, pe strada Ion Luca Caragiale, a sesizat faptul ca in zona a aparut o groapa de gunoi clandestina și banuie ca este cu știrea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Denisa, o turdeanca de 33 de ani, s-a prezentat azi la IML Cluj, pentru a obține un certificat-medico legal, in urma unei agresiuni pe care a suferit-o in cursul zilei de sambata, in timp ce se afla... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ana Maria este din Turda și este concurenta in noul sezon al emisiunii ”Mireasa”, care se difueaza pe canalul Antena 1. ”Ana Maria a venit hotarata sa-și gaseasca marea iubire, in casa Mireasa.”, e... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- MaxiPrest RCE Campia Turzii a lansat oferta de termopane pentru anul 2021, așa ca e timpul sa te programezi sau sa dai comanda pe care o vrei, la oferta anunțata. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai mulți taximetriști sesizeaza faptul ca au fost puși la o cheltuiala suplimentara odata cu schimbarea aparatelor de taxat, care includ acum și opțiunea de plata cu cardul. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii clujeni, impreuna cu jandarmi si polițiști locali au desfasurat actiuni de verificare a modului in care sunt respectate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In imediata vecinatate a Parcului Berc din Campia Turzii, municipalitatea a realizat un complex sportiv care conține un skatepark și un teren polisportiv (iarna este patinoar artificial, iar vara... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ecografia este o metoda care se realizeaza cu ajutorul ultrasunetelor, pentru a produce imagini ale interiorului corpului, cum ar fi de exemplu o ecografie mamara care se folosește pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!