„Sistemul ne omoară” scandează bulgarii în a patra săptămână de proteste. Au blocat capitala și drumul spre Grecia Protestele continua in Bulgaria și duminica. Mii de persoane cer demisia Guvernului bulgar, acuzandu-l de corupție. Duminica, protestatrii și-au sporit presiunea, instaland tabere de corturi pe șosele, in centrul capitalei Sofia, dar și pe drumul Blagoevgrad, blocand astfel ruta principala spre Grecia, relateaza EFE. Desi sunt instalate doar treizeci de corturi, amplasarea lor in trei […] The post „Sistemul ne omoara” scandeaza bulgarii in a patra saptamana de proteste. Au blocat capitala și drumul spre Grecia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

