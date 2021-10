Stiri pe aceeasi tema

- Printre cauzele esecului campaniei de vaccinare anti-COVID se numara lipsa educatiei sanitare, a declarat, miercuri, coordonatorul campaniei de vaccinare (CNCAV), Valeriu Gheorghita, care afirma ca „sistemul medical nu e deloc lipsit de vina”. Medicul militar a spus ca si-ar fi dorit o prezenta mai…

- Spitalele din statul New York urmeaza sa concedieze mii de lucratori din sistemul medical pentru ca nu s-au conformat vaccinarii obligatorii impotriva Covid-19 pana la termenul limita care a expirat in ziua respectiva.

- OFICIAL| Medicii și asistentele din Romania vor fi CONCEDIAȚI daca nu au certificat COVID: Vaccinare sau testare pe cheltuiala proprie. PROIECT Medicii și asistentele din Romania vor fi CONCEDIAȚI daca nu au certificat COVID: Vaccinare sau testare pe cheltuiala proprie. PROIECT Certificatul digital…

- 300.000 de funcționari publici din Zimbabwe, inclusiv 100.000 de profesori, vor trebui sa se vaccineze impotriva Covid-19, daca vor sa continue sa mai lucreze. In lupta sa impotriva raspandirii coronavirusului, Zimbabwe decis sa ia masuri radicale. Seringa sau ușa Guvernul a anunțat marți, 7 septembrie,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca bugetarii ar putea fi obligați sa se testeze periodic in cazul in care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19. Premierul nu a mentionat insa daca bugetarii vor suporta din propriile buzunare costurile cu testarea. “O discutie foarte buna, foarte multe propuneri.…

- Lazio, regiunea Romei, a reluat joi dupa-amiaza programarile online la vaccinare impotriva COVID-19 dupa o intrerupere din cauza unui atac cibernetic lansat asupra website-ului sau in noaptea de sambata spre duminica, relateaza France Presse. Nicola Zingaretti, presedintele Lazio, a declarat…

- Maratonul de vaccinare impotriva Covid din Sanharna a eșuat. Doar 23 de persoane s-au vaccinat in patru ore. Inițial, Ministerul Sanatații a anunțat ca centrul de vaccinare va fi organizat pe teritoriul manastirii, dar in ultimul moment locul punctului de vaccinare a fost schimbat. Preoții și enoriașii…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 691 de vaccinuri dupa cum urmeaza: 3 – Moderna, 4 – AstraZeneca, 311 – Johnson&Johnson și 372 – Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de sapte vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva…