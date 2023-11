Sistemul Garanție-Returnare, lansat oficial în România. Cum funcționează Sistemul Garantie-Returnare prin care, la achizitia unei bauturi, romanii vor plati o garantie de 0,50 lei pe care o vor putea recupera doar la predarea ambalajului in centrele speciale de colectare, devine operational de joi. Conform anuntului facut ministrul Mediului, incepand de joi, ambalajele cu logo aferent sistemului garantie-returnare vor fi purtatoare de garantiei. ”Ori […] The post Sistemul Garanție-Returnare, lansat oficial in Romania. Cum funcționeaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

