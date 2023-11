Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) se lanseaza oficial in Romania pe 30 noiembrie 2023 și reprezinta un circuit pe care ambalajele din sticla, plastic sau metal cu volume cuprinse intre 0,1 litri și 3 litri inclusiv, urmeaza sa il parcurga.Printr-o analogie foarte simpla, Sistemul de Garanție –…

- Incepand cu 30 noiembrie, toti operatorii economici care produc sau comercializeaza bauturi in ambalaje cu capacitate de la 100 ml pana la 3 litri sunt obligati sa participe la sistemul garantie-returnare. Marti, compania care gestioneaza sistemul a transmis catre primarii propunerea de contract prin…

- Pe 30 noiembrie intra in vigoare sistemul de garantie-returnare. Pentru fiecare pet reciclat vom primi inapoi garantia de 50 de bani platita la cumparare. Specialistii atrag, insa, atentia ca nu e suficient si ca Romania trebuie sa creasca procentul de reciclare al gunoiului. In prezent, suntem codasii…

- Sistemul de garanție-returnare pentru ambalaje neutilizabile va intra in vigoare la sfarșitul lunii viitoare. Clujenii vor putea returna ambalajele la aparatele amplasate in proximitatea piețelor din cartierele orașului.

- Sistemul garanție-returnare intra in vigoare pe 30 noiembrie: Romanii vor plati o garantie de 50 de bani cand vor cumpara o bautura imbuteliata Sistemul garanție-returnare intra in vigoare pe 30 noiembrie: Romanii vor plati o garantie de 50 de bani cand vor cumpara o bautura imbuteliata Din 30 noiembrie…

- In mai puțin de doua luni, sistemul de garantie-returnare trebuie sa funcționeze, așa ca marile magazine testeaza deja platformele de colectare. Cei interesati sa predea ambalajele in schimbul a 50 de bani pentru fiecare recipient infrunta insa cozi uriase. Cu sute de recipiente incarcate in saci ori…

- In mai puțin de doua luni, sistemul de garantie-returnare trebuie sa funcționeze, așa ca marile magazine testeaza deja platformele de colectare. Cei interesati sa predea ambalajele in schimbul a 50 de bani pentru fiecare recipient infrunta insa cozi uriase.

- Sistemul garantie-returnare va functiona in Romania de la 30 noiembrie. Ministrul mediului, Mircea Fechet, a spus la RRA ca nu va accepta nicio amanare in acest sens. El a explicat ca tara noastra are nevoie de acest mecanism, care va genera noi locuri de munca si oportunitati economice. El a amintit…