Sistemul comercial mondial trebuie să renunțe la hârțoage! Ne gandim la lumea de astazi ca la una digitala. Dar, in acest moment, sistemul comercial global se sufoca sub un munte de miliarde de documente pe hartie. Un sondaj recent din cadrul Barometrului comerțului realizat de Santander UK a aratat ca 35% dintre companiile britanice spun ca birocrația reprezinta o bariera in calea afacerilor […] The post Sistemul comercial mondial trebuie sa renunțe la harțoage! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

